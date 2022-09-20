В Москве задержали вымогавших деньги на свиданиях мошенников

Московская полиция задержала злоумышленников, которые вымогали деньги на свиданиях, рассказала официальный представитель МВД России Ирина Волк. Ее комментарий опубликован на сайте ведомства.

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Ирина Волк пояснила, что оперативники ОМВД России по Басманному району задержали участников двух групп, которые независимо друг от друга использовали похожие схемы.

По ее данным, молодые женщины заводили анкеты на сайтах знакомств. После этого они начинали общение с мужчинами, предлагали приятное совместное времяпровождение в баре или кафе в центре Москвы. Там жертвам выставляли огромные счета за блюда и напитки.

Так, одному из пострадавших за небольшой заказ был предъявлен счет на 30 тыс. рублей, другому за лимонад - на 35 тыс. Мужчины отказывались платить, но после того, как на них оказывали «моральное и физическое давление», им все же приходилось расставаться с деньгами.

Волк уточнила, что в результате оперативно-розыскных мероприятий удалось задержать пятерых участников группы, которая действовала на в баре на Садовой-Черногрязской улице. В кафе на Земляном Валу взяли администратора и хозяйку заведения.