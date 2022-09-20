ВСУ обстреляли два российских села в приграничной с Украиной области

Вооруженные силы Украины 20 сентября совершили обстрелы сел Волфино и Теткино. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор Курской области Роман Старовойт.
Он отметил, что в селе Волфино было зафиксировано шесть ракет. Разрушений зданий нет.
«Однако один из снарядов попал в огород, где работала 60-летняя жительница. С осколочными ранениями она госпитализирована в районную больницу. Врачи оказывают ей всю необходимую помощь», — добавил Старовойт.
Также, по его словам, ВСУ обстреливают поселок Теткино. Там сработала система оповещения, все граждане находятся в укрытии, подчеркнул губернатор Курской области.