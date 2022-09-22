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27 минут назад

В Якутске изъяли более 5 тыс. бутылок поддельной водки

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Полицейские изъяли свыше 5 тыс. бутылок контрафактного алкоголя у мужчины в Якутске, он хранил их в гаражах. Об этом сообщается в четверг на портале "МВД медиа".

В Якутске изъяли более 5 тыс. бутылок поддельной водки
Фото: тасстасс

"В ходе оперативно-профилактического мероприятия "Алкоголь" сотрудниками полиции МУ МВД России "Якутское" выявлен факт хранения с целью сбыта немаркированной алкогольной продукции в особо крупном размере. Установлено, что 50-летний житель Якутска приобрел более 5 тыс. бутылок контрафактной водки различных наименований объемом 0,5 литра каждая", - говорится в сообщении.

Всего из арендуемых гаражных боксов и принадлежащего жителю магазина оперативниками изъято около 2,5 тыс. литров спиртосодержащей продукции на общую сумму более 1,3 млн рублей.

Следственной частью следственного управления МУ МВД России "Якутское" возбуждено уголовное дело. Прокуратура Якутска признала законным и обоснованным постановление о возбуждении уголовного дела по п. "б" ч. 6 ст. 171.1 УК РФ ("Хранение в целях сбыта немаркированной алкогольной продукции, подлежащей обязательной маркировке акцизными маркам в особо крупном размере").

Происшествия,МВД России,
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