В Якутске изъяли более 5 тыс. бутылок поддельной водки

Полицейские изъяли свыше 5 тыс. бутылок контрафактного алкоголя у мужчины в Якутске, он хранил их в гаражах. Об этом сообщается в четверг на портале "МВД медиа".

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"В ходе оперативно-профилактического мероприятия "Алкоголь" сотрудниками полиции МУ МВД России "Якутское" выявлен факт хранения с целью сбыта немаркированной алкогольной продукции в особо крупном размере. Установлено, что 50-летний житель Якутска приобрел более 5 тыс. бутылок контрафактной водки различных наименований объемом 0,5 литра каждая", - говорится в сообщении.

Всего из арендуемых гаражных боксов и принадлежащего жителю магазина оперативниками изъято около 2,5 тыс. литров спиртосодержащей продукции на общую сумму более 1,3 млн рублей.