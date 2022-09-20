Два организатора нарколаборатории под Брянском получили тюремные сроки

Двух организаторов подпольной лаборатории в Брянской области, где 2021 году полиция изъяла почти 70 кг синтетических наркотиков на сумму около 17 млн рублей, приговорили к 19 и 22 годам заключения в колонии строгого режима. Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры Брянской области.

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"Суд с учетом мнения государственного обвинителя приговорил одного из виновных к окончательному наказанию в виде лишения свободы сроком на 22 года с отбыванием в исправительной колонии строгого режима и штрафом в размере 500 тыс. рублей, второго фигуранта уголовного дела - к наказанию в виде лишения свободы сроком на 19 лет с отбыванием в исправительной колонии строгого режима со штрафом в размере 500 тыс. рублей", - говорится в сообщении.

Суд установил, что злоумышленники организовали в жилом доме деревне Голубча Трубчевского района лабораторию по изготовлению синтетических наркотиков. Их признали виновными по ряду статей уголовного кодекса РФ, в том числе в незаконном производстве, хранении и покушении на незаконный сбыт наркотических средств. В июле 2021 года официальный представитель МВД России Ирина Волк сообщала, что полицейские изъяли у наркоторговцев в Брянской области почти 70 кг синтетических наркотиков розничной стоимостью 17 млн рублей. Дилеры продавали наркотики партиями по 1-5 кг через закладки в Москве и Подмосковье.