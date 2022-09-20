В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+27° в 
USD 60.02EUR 60.05
Войти в почту
53 минуты назад

Экс-главу поселения в ХМАО приговорили к колонии за халатность и превышение полномочий

ТАСС

Сургутский районный суд во вторник признал бывшую главу городского поселения Белый Яр Сургутского района Ханты-Мансийского автономного округа виновной в незаконном распределении жилых помещений и в том, что она длительное время не признавала аварийным муниципальный дом. Ей назначено наказание в виде лишения свободы на один год и семь месяцев, сообщили ТАСС в пресс-службе региональной прокуратуры.

Экс-глава поселения в ХМАО получила срок за превышение полномочий
Фото: тасстасс

"Суд с учетом мнения государственного обвинителя назначил виновной наказание в виде одного года и семи месяцев лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима. Также ей запрещено занимать руководящие должности на государственной и муниципальной службе сроком на два года и шесть месяцев. Она признана виновной по ч. 2 ст. 286 ("Превышение должностных полномочий главой органа местного самоуправления") и ст. 293 ("Халатность") УК РФ", - сказали в пресс-службе.

По данным пресс-службы, государственным обвинителем представлены суду исчерпывающие доказательства того, что с октября 2019 года по июнь 2020-го глава поселения незаконно распределила жилые помещения вопреки положениям муниципальной программы, передав квартиры работникам муниципальных предприятий. Граждане, нуждающиеся в улучшении жилищных условий, фактически были лишены права на получение положенного жилья.

Кроме того, глава на протяжении длительного времени не принимала меры к признанию дома, который является муниципальной собственностью поселения, аварийным. В результате ее халатности 38 граждан поселка проживали в жилых помещениях, не отвечающих требованиям жилищного законодательства.

Происшествия,Генпрокуратура РФ,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители