Экс-глава поселения в ХМАО получила срок за превышение полномочий

"Суд с учетом мнения государственного обвинителя назначил виновной наказание в виде одного года и семи месяцев лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима. Также ей запрещено занимать руководящие должности на государственной и муниципальной службе сроком на два года и шесть месяцев. Она признана виновной по ч. 2 ст. 286 ("Превышение должностных полномочий главой органа местного самоуправления") и ст. 293 ("Халатность") УК РФ", - сказали в пресс-службе.