Экс-глава поселения в ХМАО получила срок за превышение полномочий

Сургутский районный суд во вторник признал бывшую главу городского поселения Белый Яр Сургутского района Ханты-Мансийского автономного округа виновной в незаконном распределении жилых помещений и в том, что она длительное время не признавала аварийным муниципальный дом. Ей назначено наказание в виде лишения свободы на один год и семь месяцев, сообщили ТАСС в пресс-службе региональной прокуратуры.
"Суд с учетом мнения государственного обвинителя назначил виновной наказание в виде одного года и семи месяцев лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима. Также ей запрещено занимать руководящие должности на государственной и муниципальной службе сроком на два года и шесть месяцев. Она признана виновной по ч. 2 ст. 286 ("Превышение должностных полномочий главой органа местного самоуправления") и ст. 293 ("Халатность") УК РФ", - сказали в пресс-службе.
По данным пресс-службы, государственным обвинителем представлены суду исчерпывающие доказательства того, что с октября 2019 года по июнь 2020-го глава поселения незаконно распределила жилые помещения вопреки положениям муниципальной программы, передав квартиры работникам муниципальных предприятий. Граждане, нуждающиеся в улучшении жилищных условий, фактически были лишены права на получение положенного жилья.
Кроме того, глава на протяжении длительного времени не принимала меры к признанию дома, который является муниципальной собственностью поселения, аварийным. В результате ее халатности 38 граждан поселка проживали в жилых помещениях, не отвечающих требованиям жилищного законодательства.