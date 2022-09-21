СК Башкирии проверит данные об избиении детей в тубдиспансере в Уфе

Следователи в Башкирии проверят информацию о жестоком обращении с детьми в туберкулезном диспансере в Уфе. Об этом сообщили в среду в пресс-службе следственного управления СК РФ по республике.
"В Уфе организована проверка по сообщению, выявленному в социальных сетях, о жестоком обращении с детьми и ненадлежащих условиях в ГБУЗ "Республиканский клинический противотуберкулезный диспансер", - говорится в сообщении.
Ранее жительница Уфы сообщила в соцсети "ВКонтакте" о том, что в тубдиспансере персонал и нянечки якобы избивают несовершеннолетних пациентов, кричат на них, унижают и не выпускают на прогулку по две недели. Также она сообщила, что в отделении есть тараканы.
Следователям предстоит опросить пациентов, руководство и персонал лечебного учреждения, исследовать условия нахождения детей в диспансере.
Проверку также начала прокуратура Башкирии. По предварительным данным, в учреждении находятся 55 детей в возрасте до 17 лет.