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1 час назад

СК Башкирии проверит данные о жестоком обращении с детьми в туберкулезном диспансере в Уфе

ТАССиещё 2

Следователи в Башкирии проверят информацию о жестоком обращении с детьми в туберкулезном диспансере в Уфе. Об этом сообщили в среду в пресс-службе следственного управления СК РФ по республике.

СК Башкирии проверит данные об избиении детей в тубдиспансере в Уфе
Фото: тасстасс

"В Уфе организована проверка по сообщению, выявленному в социальных сетях, о жестоком обращении с детьми и ненадлежащих условиях в ГБУЗ "Республиканский клинический противотуберкулезный диспансер", - говорится в сообщении.

Ранее жительница Уфы сообщила в соцсети "ВКонтакте" о том, что в тубдиспансере персонал и нянечки якобы избивают несовершеннолетних пациентов, кричат на них, унижают и не выпускают на прогулку по две недели. Также она сообщила, что в отделении есть тараканы.

Медиков башкирского противотуберкулезного диспансера обвинили в истязании детей-сирот

Следователям предстоит опросить пациентов, руководство и персонал лечебного учреждения, исследовать условия нахождения детей в диспансере.

Проверку также начала прокуратура Башкирии. По предварительным данным, в учреждении находятся 55 детей в возрасте до 17 лет.

Происшествия,Следственный комитет,
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