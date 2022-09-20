В полиции назвали причину дорожно-транспортного происшествия с фурой, в котором погиб актер и режиссер Сергей Пускепалис. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на правоохранительные ограны.

Причиной ДТП в Ярославской области, рассказали в полиции, стал выезд на встречную полосу. В результате водитель врезавшегося в фуру "Форда Транзит" и Пускепалис погибли.

Водитель фуры получил травмы.

Сергею Пускепалису было 56 лет. Кинодебют театрального режиссера Пускепалиса как актера состоялся в 2003 году, он сыграл эпизодическую роль в фильме Алексея Учителя "Прогулка". Получил известность после роли в фильме "Простые вещи". Сыграл главные роли в сериалах "Идеалист", "Крик совы", "Аптекарь", фильме-катастрофе "Метро".