В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+21° в 
USD 60.17EUR 60.04
Войти в почту
38 минут назад

Причиной ДТП, в котором погиб актер Пускепалис, стал выезд на встречную полосу

Газета.Ru

В полиции назвали причину дорожно-транспортного происшествия с фурой, в котором погиб актер и режиссер Сергей Пускепалис. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на правоохранительные ограны.

Причиной ДТП в Ярославской области, рассказали в полиции, стал выезд на встречную полосу. В результате водитель врезавшегося в фуру "Форда Транзит" и Пускепалис погибли.

Водитель фуры получил травмы.

Погиб актер Сергей Пускепалис

Сергею Пускепалису было 56 лет. Кинодебют театрального режиссера Пускепалиса как актера состоялся в 2003 году, он сыграл эпизодическую роль в фильме Алексея Учителя "Прогулка". Получил известность после роли в фильме "Простые вещи". Сыграл главные роли в сериалах "Идеалист", "Крик совы", "Аптекарь", фильме-катастрофе "Метро".

Ранее появилось видео с места ДТП с фурой, в котором погиб актер Пускепалис.

Происшествия,Видео,Сергей Пускепалис,Алексей Учитель,
8
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители