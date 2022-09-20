Стало известно о состоянии пострадавшего в ДТП с Пускепалисом дальнобойщика

Дальнобойщик Георгий Августовский, пострадавший в ДТП с актером Сергеем Пускепалисом, находится в тяжелом состоянии. Как сообщает «МК», по предварительной информации, его вины в аварии нет — фура двигалась по своей полосе.

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Напомним, что актер и худрук театра имени Волкова в Ярославле Сергей Пускепалис погиб в ДТП в Ярославле 20 сентября. Столкновение произошло в Ростовском районе на трассе М-8 около 12:00.