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1 час назад

Стало известно о состоянии пострадавшего в ДТП с Пускепалисом дальнобойщика

Никита Бородкин

Дальнобойщик Георгий Августовский, пострадавший в ДТП с актером Сергеем Пускепалисом, находится в тяжелом состоянии. Как сообщает «МК», по предварительной информации, его вины в аварии нет — фура двигалась по своей полосе.

Стало известно о состоянии пострадавшего в ДТП с Пускепалисом дальнобойщика
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Напомним, что актер и худрук театра имени Волкова в Ярославле Сергей Пускепалис погиб в ДТП в Ярославле 20 сентября. Столкновение произошло в Ростовском районе на трассе М-8 около 12:00.

Как рассказывал один из очевидцев аварии, удар пришелся в бок микроавтобуса Ford Transit, в котором ехал артист — вместе с ним на месте происшествия погиб водитель автомобиля. После этого оба транспортных средств завалились на бок, сломав ограждение, ограничивающее выход диких животных на трассу.

Происшествия,Сергей Пускепалис,
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