Стало известно о состоянии пострадавшего в ДТП с Пускепалисом дальнобойщика

Дальнобойщик Георгий Августовский, пострадавший в ДТП с актером Сергеем Пускепалисом, находится в тяжелом состоянии. Как сообщает «МК», по предварительной информации, его вины в аварии нет — фура двигалась по своей полосе.
Напомним, что актер и худрук театра имени Волкова в Ярославле Сергей Пускепалис погиб в ДТП в Ярославле 20 сентября. Столкновение произошло в Ростовском районе на трассе М-8 около 12:00.
Как рассказывал один из очевидцев аварии, удар пришелся в бок микроавтобуса Ford Transit, в котором ехал артист — вместе с ним на месте происшествия погиб водитель автомобиля. После этого оба транспортных средств завалились на бок, сломав ограждение, ограничивающее выход диких животных на трассу.