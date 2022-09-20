В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+20° в 
USD 60.17EUR 60.04
Войти в почту
29 минут назад

Из Третьяковки украли картину во время выставки

Никита Бородкин

Неизвестный украл из Третьяковской галереи картину «Волна» молодой художницы Екатерины Скибы. Как сообщает Telegram-канал «112», похищение произошло на выставке «Российская Премия искусств», которая проходила на Крымском Валу в Новой Третьяковке.

Из Третьяковки украли картину во время выставки
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Скиба рассказала, что организаторы заметили пропажу произведения искусства еще в пятницу, 16 сентября, однако не предприняли никаких мер для поиска картины. Она же узнала о похищении лишь в воскресенье, 18 сентября, когда пришла на закрытие выставки и не нашла своей работы.

Московская полиция уже возбудила уголовное дело о краже, похитителя сейчас разыскивают. Подробности происшествия выясняются.

Напомним, что накануне стало известно о похищении из коттеджа рэпера Джигана в деревне Захарово двух часов Rolex общей стоимостью в 6 млн рублей. Полиция возбудила уголовное дело и ищет подозреваемых.

Происшествия,
2
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители