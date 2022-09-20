Из Третьяковки украли картину во время выставки

Неизвестный украл из Третьяковской галереи картину «Волна» молодой художницы Екатерины Скибы. Как сообщает Telegram-канал «112», похищение произошло на выставке «Российская Премия искусств», которая проходила на Крымском Валу в Новой Третьяковке.

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Скиба рассказала, что организаторы заметили пропажу произведения искусства еще в пятницу, 16 сентября, однако не предприняли никаких мер для поиска картины. Она же узнала о похищении лишь в воскресенье, 18 сентября, когда пришла на закрытие выставки и не нашла своей работы.

Московская полиция уже возбудила уголовное дело о краже, похитителя сейчас разыскивают. Подробности происшествия выясняются.