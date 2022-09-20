Из Третьяковки украли картину

На выставке «Российская премия искусств», которая проходила в Новой Третьяковке на Крымском Валу, были представлены четыре работы молодой художницы. Источник в правоохранительных органах сообщил ТАСС, что украденная картина «Волна» оценивается в 80 тысяч рублей.