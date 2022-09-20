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2 часа назад

Неизвестные украли из Третьяковской галереи картину художницы Екатерины Скибы

Говорит Москваиещё 1

Речь идёт о полотне «Волна».

Из Третьяковки украли картину
Фото: Говорит МоскваГоворит Москва

На выставке «Российская премия искусств», которая проходила в Новой Третьяковке на Крымском Валу, были представлены четыре работы молодой художницы. Источник в правоохранительных органах сообщил ТАСС, что украденная картина «Волна» оценивается в 80 тысяч рублей.

По факту произошедшего полиция возбудила уголовное дело.

В пресс-службе Государственной Третьяковской галереи уточнили, что выставка «Российская премия искусств» не относится к проектам музея, она проходит в пространстве Союза художников РФ в западном крыле Новой Третьяковки.

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