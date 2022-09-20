В Москве пенсионер взял в заложники школьника и избил его из-за смеха

В Гольяново в Москве пенсионер взял в заложники 12-летнего ребенка и жестоко избил его в своей квартире из-за того, что его раздражал смех мальчика. Об этом стало известно «Московскому комсомольцу».

Фото: Газета.Ru Газета.Ru

Как сообщает издание, пенсионер напал на ребенка вечером. Тогда двое школьников возле жилого дома на Щелковском шоссе сидели на лавочке и смеялись, что вызвало раздражение у пожилого человека.

Мужчина избил одного из приятелей палкой, а затем — затащил к себе в квартиру, где вместе с женой продолжил издеваться над ребенком. Школьнику удалось позвонить маме, а затем выбежать на улицу.

Пострадавшего доставили в реанимацию, на следующий день его перевели в хирургическое отделение — врачи обнаружили у мальчика ушибы внутренних органов, его состояние стабильно тяжелое. Сотрудники правоохранительных органов задержали пенсионера — он не раскаялся в содеянном.