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1 час назад

В Москве пенсионер взял в заложники ребенка и избил его из-за смеха

Lenta.ruиещё 3

В Гольяново в Москве пенсионер взял в заложники 12-летнего ребенка и жестоко избил его в своей квартире из-за того, что его раздражал смех мальчика. Об этом стало известно «Московскому комсомольцу».

В Москве пенсионер взял в заложники школьника и избил его из-за смеха
Фото: Газета.RuГазета.Ru

Как сообщает издание, пенсионер напал на ребенка вечером. Тогда двое школьников возле жилого дома на Щелковском шоссе сидели на лавочке и смеялись, что вызвало раздражение у пожилого человека.

Мужчина избил одного из приятелей палкой, а затем — затащил к себе в квартиру, где вместе с женой продолжил издеваться над ребенком. Школьнику удалось позвонить маме, а затем выбежать на улицу.

Пострадавшего доставили в реанимацию, на следующий день его перевели в хирургическое отделение — врачи обнаружили у мальчика ушибы внутренних органов, его состояние стабильно тяжелое. Сотрудники правоохранительных органов задержали пенсионера — он не раскаялся в содеянном.

Ранее в Воронеже россиянин избил 13-летнего подростка на детской площадке из-за плевка на землю. Ни один из прохожих не пытался заступиться за мальчика.

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