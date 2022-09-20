Грабитель захватил заложников в отделении банка в Грузии

Вооруженный человек в маске захватил заложников в филиале «Банка Грузии» на улице Руставели в Кутаиси. Как сообщает Telegram-канал Mash мужчина потребовал 2 млн долларов в прямом эфире, который он запустил в социальных сетях.
«Котята, принесите мне два миллиона долларов», — сказал мужчина на грузинском.
Внутри отделения находились десять человек — двоих удалось вывести, остальные остаются в заложниках. Как сообщает РИА Новости, очевидцы рассказывают, что слышали звуки выстрелов. Сейчас полиция оцепила район вокруг улицы Руставели.
Напомним, что вечером 21 августа восемь заключенных в кемеровском СИЗО взяли в заложники в камере двух сотрудников изолятора. Преступники потребовали предоставить им сотовую связь, вызвать представителей прокуратуры и руководство ФСИН.
Сообщалось, что в СИЗО прибыли силовики ФСИН, ФСБ и Росгвардии. Все заложники были освобождены. Следственный комитет возбудил уголовное дело по пункту «ж» ч. 2 ст. 206 УК РФ («Захват или удержание лица в качестве заложника, совершенные в отношении двух и более лиц»).