В Вологде произошел пожар на мебельной фабрике

ТАСС, 20 сентября. Пожарные ликвидировали возгорание в здании бывшей мебельной фабрики "Прогресс" в Вологде на площади 200 кв. м. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе Главного управления МЧС РФ по Вологодской области .

Как уточнили ТАСС в ведомстве, фабрика не работала. Сигнал о возгорании поступил во вторник в 10:28 мск. На момент прибытия первых пожарных подразделений в здании находились рабочие, которые, по предварительным данным, ремонтировали кровлю. Были эвакуированы 36 человек, в результате возгорания никто не пострадал. Очаг возгорания находился на верхнем, третьем, этаже здания, затем огонь перекинулся на кровлю. Пожар был локализован на площади 200 кв. м. На тушение привлекались 55 человек, 19 единиц техники.