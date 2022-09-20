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42 минуты назад

В Вологде ликвидировали пожар в здании бывшей мебельной фабрики

ТАССиещё 2

ТАСС, 20 сентября. Пожарные ликвидировали возгорание в здании бывшей мебельной фабрики "Прогресс" в Вологде на площади 200 кв. м. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе Главного управления МЧС РФ по Вологодской области.

В Вологде произошел пожар на мебельной фабрике
Фото: тасстасс

"Пожар ликвидирован в административном здании бывшей мебельной фабрики "Прогресс" по улице Машиностроительной в Вологде", - сказали в пресс-службе главка.

Как уточнили ТАСС в ведомстве, фабрика не работала. Сигнал о возгорании поступил во вторник в 10:28 мск. На момент прибытия первых пожарных подразделений в здании находились рабочие, которые, по предварительным данным, ремонтировали кровлю. Были эвакуированы 36 человек, в результате возгорания никто не пострадал. Очаг возгорания находился на верхнем, третьем, этаже здания, затем огонь перекинулся на кровлю. Пожар был локализован на площади 200 кв. м. На тушение привлекались 55 человек, 19 единиц техники.

По предварительным данным, в качестве причин произошедшего рассматривается неосторожное обращение с огнем, в том числе при проведении ремонтных работ.

Происшествия,МЧС России,
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