Жителя Тольятти отправили под домашний арест за наезд на полицейского

Суд избрал в качестве меры пресечения домашний арест мужчине, обвиняемому в применении насилия в отношении сотрудника полиции в Тольятти . Об этом сообщили во вторник в пресс-службе СУ СК РФ по Самарской области .

"Следственным отделом по Автозаводскому району города Тольятти следственного управления СК РФ по Самарской области местному жителю 2003 года рождения предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 318 УК РФ ("Применение насилия, опасного для жизни или здоровья, в отношении представителя власти"). Мужчина был задержан, судом по ходатайству следователя в отношении него избрана мера пресечения в виде домашнего ареста", - говорится в сообщении пресс-службы.

Госавтоинспекторы организовали преследование, во дворе дома №84А на улице Автостроителей правонарушитель не справился с управлением, столкнулся с припаркованной иномаркой и остановился. Когда к машине подбежал полицейский, она резко тронулась с места. Инспектор оказался на капоте и сумел удержаться на нем в то время, когда злоумышленник, набрав скорость, начал резко маневрировать. Проехав почти километр, автомашина ВАЗ врезалась в еще один припаркованный автомобиль, после чего нарушитель был задержан. В результате действий правонарушителя сотрудник полиции получил сотрясение головного мозга и закрытую черепно-мозговую травму.