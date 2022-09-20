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31 минуту назад

Самолет авиакомпании Aseman Airlines загорелся в аэропорту Тегерана

Газета.Ru

В аэропорту Тегерана произошло возгорание пассажирского самолета Fokker. Об этом сообщает агентство IRNA.

Пассажирский самолет загорелся в аэропорту
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Инцидент произошел утром 19 сентября 2022 года в международном аэропорту Мехрабад. По данным источника, двигатель воздушного судна авиакомпании Aseman Airlines загорелся прямо перед вылетом в Бушер.

Отмечается, что на момент возгорания на борту самолета находились пассажиры. Огонь удалось оперативно потушить, и никто из пассажиров и членов экипажа не пострадал. По словам одного из путешественников, всем гражданам удалось улететь в Бушер на другом самолете через час после происшествия.

Ранее стало известно, что в Якутске самолет АН-24, вылетевший из поселка Усть-Куйга, был вынужден совершить экстренную посадку из-за неисправности одного двигателя.

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