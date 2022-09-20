Альпинист выдвинул новую версию о нахождении останков Сергея Бодрова

Останки актера Сергея Бодрова могут быть не там, где их ищут. Об этом заявил руководитель альпинистского клуба «Каскад» Олег Рыжанов.
«Я думаю, что Бодрова в тоннеле не было. Они сидели на повороте дороги, возле моста через реку. Там были бараки, где проходили поминки. Они в сторонке сели», – отметил Рыжанов.
Альпинист считает, что искать нужно на противоположном склоне, ближе к селу Старая Саниба. Там на глубине 10–15 метров и могут найти останки пропавшей съемочной группы, пишет Lenta.ru.
Ранее «ФедералПресс» писал, о жизни и карьере Сергея Бодрова-младшего.