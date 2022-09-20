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2 часа назад

В Москве нашли выбросившую новорожденного ребенка женщину

Мослента

Оперативники и следователи «по горячим следам» установили и задержали женщину, выбросившую в мусорный бак свою новорожденную дочь, сообщает Главное следственное управление СК России по Москве.

В Москве нашли выбросившую новорожденного ребенка женщину
Фото: Ricardo Moura / UnsplashRicardo Moura / Unsplash

«Подозреваемая является уроженкой Краснодарского края. Предварительно установлено, что женщина родила ребенка 16 сентября 2022 года в арендуемой квартире, расположенной по Люблинской улице», — говорится в сообщении.

Тело девочки нашел случайный прохожий в мусорном контейнере на Люблинской улице в понедельник, 19 сентября. Сразу было возбуждено уголовное дело по статье 106 УК РФ («Убийство матерью новорожденного ребенка»).

Происшествия,Следственный комитет,
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