Россиянку отдали под суд за оскорбление русских в домовом чате

В Сургуте завершено расследование уголовного дела 30-летней местной жительницы, обвиняемой в оскорблении представителей русской национальности. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе управления Следственного комитета России по Ханты-Мансийскому автономному округу-Югра.

Фото: РИА Новости РИА Новости

Женщина предстанет перед судом за совершение преступления, предусмотренного статьей 282 УК РФ («Возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства по признакам национальности»). Речь идет о Рае Мамедовой, которая летом выложила в общедомовом чате оскорбительные сообщения с содержанием ненормативной лексики в адрес соседей, которые опубликовали видео с ее детьми, хулиганившими в подъезде дома, уточняет «Супгутинформ ТВ».

По версии следствия, с 12 по 29 июня сургутчанка в ходе малозначительного конфликта с соседом унизила и оскорбила достоинство неопределенного круга лиц русской национальности, акцентируя внимание на их этническую принадлежность.