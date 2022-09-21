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2 часа назад

Россиянку отдали под суд за оскорбление русских в домовом чате

Lenta.ruиещё 1

В Сургуте завершено расследование уголовного дела 30-летней местной жительницы, обвиняемой в оскорблении представителей русской национальности. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе управления Следственного комитета России по Ханты-Мансийскому автономному округу-Югра.

Россиянку отдали под суд за оскорбление русских в домовом чате
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Женщина предстанет перед судом за совершение преступления, предусмотренного статьей 282 УК РФ («Возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства по признакам национальности»). Речь идет о Рае Мамедовой, которая летом выложила в общедомовом чате оскорбительные сообщения с содержанием ненормативной лексики в адрес соседей, которые опубликовали видео с ее детьми, хулиганившими в подъезде дома, уточняет «Супгутинформ ТВ».

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По версии следствия, с 12 по 29 июня сургутчанка в ходе малозначительного конфликта с соседом унизила и оскорбила достоинство неопределенного круга лиц русской национальности, акцентируя внимание на их этническую принадлежность.

Женщина признала вину и раскаялась в содеянном.

Происшествия,Следственный комитет,
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