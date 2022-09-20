Суд приговорил депутата Самсонова к 13 годам тюрьмы за растление 11-летнего ребенка

Во Владивостоке Советский районный суд приговорил к 13 годам колонии строгого режима депутата Законодательного собрания от КПРФ в Приморье Артема Самсонова по делу о растлении ребенка. Об этом РИА "Новости" сообщил представитель Следственного комитета РФ по Приморскому краю .

"Собранные следственными органами СК РФ по Приморскому краю доказательства признаны судом достаточными для вынесения обвинительного приговора депутату законодательного собрания Приморского края. Суд признал его виновным и назначил наказание в виде 13 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима", - рассказал собеседник агентства.

Следствие и суд установили, что в один из дней с 1 июня по 31 июля 2018 года Самсонов во время пляжного отдыха, находясь на базе отдыха в районе улицы Лазурная во Владивостоке, при общении с 11-летним сыном своего знакомого "демонстрировал ему предмет интимного характера и доводил ему информацию о его предназначении", пояснили в СК.