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39 минут назад

В Мелитополе произошло два взрыва

Lenta.ru

В Мелитополе произошло два взрыва. Об этом сообщил член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов в своем Telegram.

В Мелитополе произошло два взрыва
Фото:  Tsitsagi Nikita / Globallookpress.com Tsitsagi Nikita / Globallookpress.com

«В городе были слышны два громких взрыва. Подробности позже», — написал представитель местных властей.

18 сентября стало известно, что в Мелитополе подорвали автомобиль с мирными жителями. Уточняется, что находившиеся в машине люди выжили. Автомобиль получил небольшие повреждения.

Также стало известно о теракте в Мелитополе, в результате которого была подорвана опора линии электропередачи. Взрыв произошел в южной части города.

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