В Мелитополе произошло два взрыва. Об этом сообщил член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов в своем Telegram.

Фото: Tsitsagi Nikita / Globallookpress.com Tsitsagi Nikita / Globallookpress.com

«В городе были слышны два громких взрыва. Подробности позже», — написал представитель местных властей.

18 сентября стало известно, что в Мелитополе подорвали автомобиль с мирными жителями. Уточняется, что находившиеся в машине люди выжили. Автомобиль получил небольшие повреждения.