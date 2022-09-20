В Петербурге произошел пожар на складе

В складском здании на юге Санкт-Петербурга произошел пожар. Об этом во вторник сообщает пресс-служба Главного управления МЧС по Санкт-Петербургу.

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"В складском здании размером 40 на 110 м происходит горение на площади 500 кв. м", - говорится в сообщении.

Позже в пресс-службе сообщили, что площадь возгорания выросла до 1 тыс. кв. м.

"Площадь пожара увеличилась до 1 тыс. кв. м. Тушение осложняет высокая пожарная загрузка складского помещения", - говорится в распространенном сообщении.

По данным ведомства, в 06:40 мск поступило сообщение о возгорании по адресу: Пушкинский район, поселок Шушары, улица Пушкинская, дом №25. В 07:20 мск ранг пожара повышен до второго.