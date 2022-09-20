Полиция задержала расчленившего своего друга россиянина

В Хабаровском крае задержали мужчину, подозреваемого в убийстве и расчленении своего знакомого в городе Советская Гавань. Об этом сообщает «Лента.ру» со ссылкой на пресс-службу Следственного комитета (СК) по Хабаровскому краю и Еврейской АО.

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Как говорится в сообщении, 17 сентября в районе улицы Пионерской был найден полиэтиленовый пакет с частями человеческого тела. Такой же пакет обнаружили в квартире жилого дома по этой же улице.

Следователи осмотрели место преступление и опросили свидетелей, после чего задержали подозреваемого в убийстве. Его личность пока остается в секрете. Согласно информации в социальных сетях, подозреваемому 34 года. Следователи возбудили уголовное дело по статье об убийстве.