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34 минуты назад

В ходе пожара на лакокрасочном заводе в Ижевске рухнула кровля

Деловая газета "Взгляд"

Площадь пожара, охватившего лакокрасочное производство в Ижевске, составляет 5 тыс. квадратных метров, частично обрушилась кровля, сообщили в МЧС России.

В ходе пожара на лакокрасочном заводе в Ижевске рухнула кровля
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Происходит горение кровли и второго этажа здания на площади более 5 тыс. кв. метров. Произошло частичное обрушение кровли на площади 1 тыс. кв. метров», – приводит ТАСС сообщение ведомства.

К тушению пожара привлечено порядка 100 человек и 30 единиц техники, работает мобильная лаборатория по замеру экологической обстановки. Сообщение о пожаре поступило в 19:40 мск, предварительно, никто не пострадал, добавили в МЧС.

Ранее в частной наркологической больнице в проезде Черского в Москве произошел пожар, в результате один человек погиб и еще трое пострадали.

Происшествия,МЧС России,
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