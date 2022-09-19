В ходе пожара на лакокрасочном заводе в Ижевске рухнула кровля

«Происходит горение кровли и второго этажа здания на площади более 5 тыс. кв. метров. Произошло частичное обрушение кровли на площади 1 тыс. кв. метров», – приводит ТАСС сообщение ведомства.

К тушению пожара привлечено порядка 100 человек и 30 единиц техники, работает мобильная лаборатория по замеру экологической обстановки. Сообщение о пожаре поступило в 19:40 мск, предварительно, никто не пострадал, добавили в МЧС.