Присяжный по делу Арашуковых отсутствовал при написании вердикта

Один из присяжных по делу экс-сенатора Рауфа Арашукова, обвиняемого в организации убийств, не пришел на судебное заседание в день голосования коллегии по вопросу виновности подсудимых и написания вердикта. Об этом сообщает корреспондент ТАСС из зала Мосгорсуда, где слушается дело бывшего члена Совета Федерации.

Фото: тасс тасс

С начала заседания в составе коллегии было лишь восемь присяжных, тогда как обычно присутствовали девять. В правоохранительных органах ТАСС подтвердили неявку заседателя.

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"По пути в суд его машину остановил инспектор ДПС за нарушение правил дорожного движения. В связи с этим присяжный не смог прибыть в суд", - сказал собеседник агентства.

Согласно закону, вынесение вердикта возможно даже при наличии того числа присяжных, которые присутствуют в зале.

В среду присяжные должны удалиться для написания вердикта, где будет сказано, виновны ли обвиняемые. Сейчас судья зачитывает вопросный лист вердикта. Там значатся 117 вопросов.

По версии стороны обвинения, бывший сенатор от Карачаево-Черкесии Рауф Арашуков организовал два убийства по заказу своего отца Рауля Арашукова, чтобы скрыть сведения о воровстве газа, к которому отец политика был якобы причастен. Это ликвидация председателя молодежного движения "Адыгэ Хасэ" Аслана Жукова и советника президента КЧР Фраля Шебзухова.