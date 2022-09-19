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10 минут назад

В Ижевске полыхает крупнейшее лакокрасочное предприятие

ТК «Звезда»иещё 2

В Ижевске ликвидируют пожар на лакокрасочном предприятии. Строение расположено рядом со зданием Ижевского политехнического колледжа. На кадрах видны сильный дым и пылающее пламя.

В Ижевске горит крупнейшее лакокрасочное предприятие
Фото: РИА НовостиРИА Новости

К моменту прибытия к месту происшествия первых пожарно-спасательных подразделений горела кровля производственного корпуса лакокрасочных материалов. В настоящее время площадь пожара устанавливается. По предварительным данным, пострадавших нет.

Ранее в одном из домов в московском Чертаново вспыхнул сильный пожар. Один из очевидцев возгорания, 24-летний Ойбек, вытащил из полыхающей квартиры женщину. Он рассказал телеканалу «Звезда» подробности случившегося.

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