В Ижевске горит крупнейшее лакокрасочное предприятие

В Ижевске ликвидируют пожар на лакокрасочном предприятии. Строение расположено рядом со зданием Ижевского политехнического колледжа. На кадрах видны сильный дым и пылающее пламя.

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К моменту прибытия к месту происшествия первых пожарно-спасательных подразделений горела кровля производственного корпуса лакокрасочных материалов. В настоящее время площадь пожара устанавливается. По предварительным данным, пострадавших нет.