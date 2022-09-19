В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+30° в 
USD 60.17EUR 60.04
Войти в почту
1 час назад

Крымские студенты обвинили пьяных чеченцев в жестоком избиении

Lenta.ru

Крымские студенты обвинили в жестоком избиении чеченцев, находившихся в состоянии алкогольного опьянения. Один из пострадавших попросил прокуратуру и власти Крыма привлечь напавших к уголовной ответственности, пишет «Подъем».

Крымские студенты обвинили пьяных чеченцев в жестоком избиении
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По его словам, в клубе «Рыбица» в Симферополе на них якобы напала группа чеченцев со словами «когда наша компания пьет и отдыхает, нам никто не должен мешать». После избиения нападавшие скрылись.

Чеченцы избили помощника главы Ялты из-за замечания

Автор обращения, по его словам, некоторое время находился в коме. Врачи диагностировали у него открытую черепно-мозговую травму, перелом свода и основания черепа, а также кровоизлияние в мозг. У остальных пострадавших, утверждает он, были ушибы и различные гематомы.

По словам студента, следствие установило участников драки. При этом он опасается, что избившие их скроются и избегут ответственности.

Ранее чеченцы толпой избили земляка в одном из продуктовых магазинов на юго-востоке Москвы. В момент нападения с пострадавшим был его маленький сын.

Происшествия,
12
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители