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29 минут назад

В московском Институте органической химии взорвалась колба с химикатами

Елена Прошина

В кабинете Института органической химии в Москве взорвалась лабораторная колба с реагентами. Об этом сообщает ТАСС.

Несколько человек пострадали при взрыве колбы с химикатами в Москве
Фото: Москва 24Москва 24

Сообщается, что в результате взрыва есть пострадавшие. На месте происшествия уже работают спасатели и медики, состав колбы и причины взрыва устанавливаются.

Точное количество пострадавших и состояние их здоровья пока не уточняется.

Ранее взрыв прогремел в многоквартирном жилом доме в Ижевске. По имеющимся данным, пострадали два человека – женщина, которая находится в тяжелом состоянии, а также мужчина в состоянии средней степени тяжести. Последствия взрыва ликвидированы, несущие конструкции дома не повреждены.

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