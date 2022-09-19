Несколько человек пострадали при взрыве колбы с химикатами в Москве

В кабинете Института органической химии в Москве взорвалась лабораторная колба с реагентами. Об этом сообщает ТАСС.

Фото: Москва 24 Москва 24

Сообщается, что в результате взрыва есть пострадавшие. На месте происшествия уже работают спасатели и медики, состав колбы и причины взрыва устанавливаются.

Точное количество пострадавших и состояние их здоровья пока не уточняется.