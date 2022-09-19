Напавшего на росгвардейцев «вагнеровца» арестовали

В Воронеже арестовали наемника из частной военной компании (ЧВК) «Вагнер» Андрея Пахомова, которого ранее задержали за нападение на сотрудников Росгвардии в местном отеле. Об этом сообщает Baza в своем Telegram-канале.

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По данным издания, Центральный районный суд Воронежа принял решение отправить Пахомова под арест на два месяца. В отношении него возбуждены уголовные дела по статьям об оскорблении представителя власти (статья 319 УК РФ) и о применении насилия (статья 318 УК РФ). Кроме того, он является фигурантом дела о незаконном хранении боеприпасов (статья 222 УК РФ).

Инцидент с участием Пахомова произошел в воронежском отеле «Мартон» 16 сентября. Росгвардейцы прибыли в гостиницу на вызов после того, как наемник устроил там скандал. Мужчина ударил одного из правоохранителей, а также неоднократно оскорблял их и угрожал им. Кроме того, в автомобиле Пахомова при обыске обнаружили 476 патронов, которые, по словам, мужчины, остались у него с командировки в Донецкую народную республику (ДНР).

Как рассказали Baza родственники Пахомова, до того, как попасть в ряды ЧВК в июне, мужчина работал охранником. На территории ДНР он сначала занимался гуманитарной помощью, а в конце лета был повышен до командира группы. Причиной подобного агрессивного поведения со стороны наемника, по мнению его родных, могло стать то, что в настоящее время он переживает «тяжелый период»: сначала от мужчины ушла девушка, потом умерла его бабушка, а затем у его сестры начались проблемы со здоровьем.