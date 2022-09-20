Главу Балтийской промышленной компании отпустили из СИЗО

Суд в Петербурге по ходатайству следствия смягчил меру пресечения с заключения под стражей на запрет определенных действий генеральному директору Балтийской промышленной компании (БПК) Диане Калединой, обвиняемой в мошенничестве. Об этом сообщили во вторник ТАСС в объединенной пресс-службе судов города.

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В начале месяца Смольнинский районный суд отправил Каледину в СИЗО до 22 октября по обвинению в особо крупном мошенничестве на поставках оборонным предприятиям иностранных станков под видом российских. Общая сумма хищений, по данным следствия, превысила 190 млн рублей.

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"14 сентября по ходатайству следствия суд изменил меру пресечения со стражи на запрет определенных действий", - рассказал собеседник агентства в пресс-службе.

При избрании меры пресечения в начале сентября следствие обвиняло Каледину в том, что она и другие неустановленные лица из числа руководства и сотрудников БПК нарушили условия контрактов с двумя оборонными предприятиями - петербургским заводом "Звезда-редуктор" и красноярским "Красмашем". БПК поставила им под видом отечественного оборудование, собранное из китайских и тайваньских комплектующих и запрещенное к эксплуатации на предприятиях ОПК. По версии правоохранителей, поставщик умышленно ввел в заблуждение контрагентов, подготовив недостоверную документацию и нанеся на станки соответствующую маркировку.

С августа 2017-го по май 2019 года БПК поставила два станка АО "Звезда-редуктор", за которые получила 84,1 млн рублей, еще два станка для того же завода прошли по другому контракту на 76,8 млн рублей с августа по ноябрь 2017 года. "Красмаш" получил от БПК три станка в январе 2020 года, за которые перечислил 35,9 млн рублей.