ФСБ задержала начальника отдела управления МЧС по Крыму

Сотрудники ФСБ задержали начальника отделения ГУ МЧС по Республике Крым по подозрению в получении взятки от фермера. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе регионального управления Следственного комитета России.

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Незаконное вознаграждение предназначалось за то, что сотрудник МЧС не будет проводить пожарный надзор и привлекать взяткодателя к административной ответственности за несоблюдение правил пожарной безопасности.

По данным следствия, с августа по сентябрь в селе Первомайского района фермер передал подозреваемому 25 тысяч рублей. СКР предоставил «Ленте.ру» оперативное видео задержания.

На кадрах видны сотрудники правоохранительных органов, снимающих с рук подозреваемого следы химического вещества, подтверждающие получение денег.