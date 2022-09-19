В Оренбурге задержан напавший на троих жителей с ножом мужчина

"Прибывшими на место сотрудниками полиции установлено, что в частном доме поселка Пригородный Оренбургского района злоумышленник нанес ножевые ранения супругам 63 и 50 лет, а также 51-летнему другу семьи, который от полученных травм скончался на месте. В ходе проведенных оперативно-разыскных мероприятий сотрудниками уголовного розыска по подозрению в нанесении ножевых ранений задержан ранее неоднократно судимый 42-летний житель села Нежинка Оренбургского района", - уточняется в сообщении.