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2 часа назад

В Оренбурге задержан напавший на троих жителей с ножом мужчина

ТАСС

Полицейские задержали подозреваемого в нанесении ножевых ранений троим жителям поселка Пригородный Оренбургского района, один из которых умер. Об этом журналистам сообщили в пресс-службе УМВД России по Оренбургской области.

В Оренбурге задержан напавший на троих жителей с ножом мужчина
Фото: тасстасс

"Прибывшими на место сотрудниками полиции установлено, что в частном доме поселка Пригородный Оренбургского района злоумышленник нанес ножевые ранения супругам 63 и 50 лет, а также 51-летнему другу семьи, который от полученных травм скончался на месте. В ходе проведенных оперативно-разыскных мероприятий сотрудниками уголовного розыска по подозрению в нанесении ножевых ранений задержан ранее неоднократно судимый 42-летний житель села Нежинка Оренбургского района", - уточняется в сообщении.

По данным ведомства, происшествие произошло 19 сентября.

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