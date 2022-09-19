В Оренбурге задержан напавший на троих жителей с ножом мужчина

Полицейские задержали подозреваемого в нанесении ножевых ранений троим жителям поселка Пригородный Оренбургского района, один из которых умер. Об этом журналистам сообщили в пресс-службе УМВД России по Оренбургской области.
"Прибывшими на место сотрудниками полиции установлено, что в частном доме поселка Пригородный Оренбургского района злоумышленник нанес ножевые ранения супругам 63 и 50 лет, а также 51-летнему другу семьи, который от полученных травм скончался на месте. В ходе проведенных оперативно-разыскных мероприятий сотрудниками уголовного розыска по подозрению в нанесении ножевых ранений задержан ранее неоднократно судимый 42-летний житель села Нежинка Оренбургского района", - уточняется в сообщении.
По данным ведомства, происшествие произошло 19 сентября.