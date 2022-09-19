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44 минуты назад

В детском саду Тобольска во время прогулки умер ребенок

Илья Родин

В Тобольске в детском саду было обнаружено тело двухлетней воспитанницы. Телесные повреждения не выявлены. Об этом пишет РИА «Новости» со ссылкой на СУСК РФ по Тюменской области.

Тело двухлетней девочки нашли в российском детском саду
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Отмечается, что девочка умерла во время прогулки. Ее тело было найдено в игровом детском домике, находящемся на площадке.

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Следователи осмотрели место происшествия, допрашивают сотрудников заведения, назначили судебно-медицинскую экспертизу. Возбуждено уголовное дело по статье ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности).

В ведомстве уточнили, что в рамках расследования будет дана правовая оценка действиям персонала. Прокуратура, при наличии оснований, примет соответствующие меры.

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