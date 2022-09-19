Тело двухлетней девочки нашли в российском детском саду

В Тобольске в детском саду было обнаружено тело двухлетней воспитанницы. Телесные повреждения не выявлены. Об этом пишет РИА «Новости» со ссылкой на СУСК РФ по Тюменской области.
Отмечается, что девочка умерла во время прогулки. Ее тело было найдено в игровом детском домике, находящемся на площадке.
Следователи осмотрели место происшествия, допрашивают сотрудников заведения, назначили судебно-медицинскую экспертизу. Возбуждено уголовное дело по статье ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности).
В ведомстве уточнили, что в рамках расследования будет дана правовая оценка действиям персонала. Прокуратура, при наличии оснований, примет соответствующие меры.