Нашествие гадюк случилось в одной из школ Приморья

Сотрудники школы в селе Чернышевка (Приморский край) обнаружили в здании учебного учреждения сразу несколько гадюк. Об этом сообщает Amur Mash.

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«Нежданых гостей» обнаружила ночной сторож, которая делала на своей смене обход школы, чтобы посмотреть, закрыты ли все двери. «По плинтусу лежала гадюка, сантиметров 30 молоденькая, такая маленькая», — рассказала работница школы.

После этого женщина целенаправленно отправилась осматривать здание на наличие гадюк, и нашла еще нескольких змей. В общей сложности в школе было девять змей. Они прятались в кабинетах и туалетах.

amur_mash/Telegram