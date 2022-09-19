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19 минут назад

Нашествие гадюк случилось в одной из школ Приморья

Газета.Ru

Сотрудники школы в селе Чернышевка (Приморский край) обнаружили в здании учебного учреждения сразу несколько гадюк. Об этом сообщает Amur Mash.

Нашествие гадюк случилось в одной из школ Приморья
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Нежданых гостей» обнаружила ночной сторож, которая делала на своей смене обход школы, чтобы посмотреть, закрыты ли все двери. «По плинтусу лежала гадюка, сантиметров 30 молоденькая, такая маленькая», — рассказала работница школы.

После этого женщина целенаправленно отправилась осматривать здание на наличие гадюк, и нашла еще нескольких змей. В общей сложности в школе было девять змей. Они прятались в кабинетах и туалетах.

amur_mash/Telegram

Женский коллектив своими силами борется с пресмыкающимися, а также обращается во всевозможные инстанции с просьбами помочь в решении проблемы, однако, по словам работников школы, пока решать проблему никто не спешит.

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