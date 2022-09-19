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1 час назад

УФСБ задержало в Тюмени организатора хищения 1 млн рублей в сфере автоперевозок города

Сотрудники регионального управления ФСБ задержали в Тюмени сотрудника подрядной организации - организатора хищения более 1 млн рублей в сфере городских автоперевозок. Возбудили уголовное дело, сообщили ТАСС в понедельник в пресс-службе управления.

УФСБ задержало в Тюмени организатора хищения 1 млн рублей в сфере автоперевозок города
Фото: тасстасс

"В Тюмени задержан организатор мошеннической схемы по хищению бюджетных денежных средств в сфере автомобильных перевозок. В результате проведенных оперативно-разыскных мероприятий сотрудниками РУФСБ России по Тюменской области совместно с УМВД России по Тюменской области задокументирована противоправная деятельность сотрудника одной из подрядных организаций в сфере автомобильных перевозок администрации г. Тюмени по ч. 4 ст. 159 УК РФ", - говорится в сообщении.

По версии следствия, мужчина похитил более 1 млн рублей, подав ложные сведения о количестве перевезенных пассажиров льготных категорий граждан в автоматизированную систему оплаты проездов.

Происшествия,ФСБ,
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