УФСБ задержало в Тюмени организатора хищения 1 млн рублей в сфере автоперевозок города

"В Тюмени задержан организатор мошеннической схемы по хищению бюджетных денежных средств в сфере автомобильных перевозок. В результате проведенных оперативно-разыскных мероприятий сотрудниками РУФСБ России по Тюменской области совместно с УМВД России по Тюменской области задокументирована противоправная деятельность сотрудника одной из подрядных организаций в сфере автомобильных перевозок администрации г. Тюмени по ч. 4 ст. 159 УК РФ", - говорится в сообщении.