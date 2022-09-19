Убивший родителей в Турции россиянин объяснил свой поступок

Россиянин, забивший своих родителей молотком в турецкой Анталии, записал видео с признанием. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.

Напомним, инцидент произошел в ночь на 18 сентября в отеле турецкого города Манавгат. Дмитрий поссорился с пожилыми родителями, в результате он сначала напал с молотком на своего 62-летнего отца. От полученных травм мужчина скончался на месте. Затем он избил 64-летнюю мать и придушил проволокой.

Жертв обнаружили сотрудники отеля, которые вызвали скорую и полицию. Женщину успели довести до больницы, однако спасти ее не удалось.

По словам убийцы, он не жалеет о содеянном, так как отец якобы издевался над ним всю жизнь. Позднее семья поместила его в психдиспансер. По мнению Дмитрия, родители хотели отобрать у него некую «силу», которую он унаследовал от бабушки. По его словам, он умел притягивать предметы.