Военный самолет разбился на юге Ирана

Военный самолет Су-22, принадлежащий Корпусу стражей исламской революции (КСИР, элитные части ВС Ирана), разбился в иранской провинции Хормозган, расположенной на юге страны. Об этом в понедельник сообщило местное агентство Tasnim.
По его данным, инцидент произошел вечером в воскресенье. Пилот успел направить истребитель в сторону от жилых районов и благополучно катапультировался.
В качестве причины крушения называют техническую неисправность.
3 августа агентство IRNA проинформировало, что истребитель Су-22, также принадлежавший КСИР, потерпел крушение в провинции Шираз на юге Ирана, оба пилота были доставлены в больницу.