Военный самолет разбился на юге Ирана

Военный самолет Су-22, принадлежащий Корпусу стражей исламской революции (КСИР, элитные части ВС Ирана), разбился в иранской провинции Хормозган, расположенной на юге страны. Об этом в понедельник сообщило местное агентство Tasnim.

Фото: тасс тасс

По его данным, инцидент произошел вечером в воскресенье. Пилот успел направить истребитель в сторону от жилых районов и благополучно катапультировался.

В качестве причины крушения называют техническую неисправность.