При обстреле рынка в Донецке погибли три человека

Три человека погибли 19 сентября в результате обстрела рынка в Кировском районе Донецка со стороны Вооруженных сил Украины. Об этом сообщается в Telegram-канале Первого республиканского телеканала.

Фото: Газета.Ru Газета.Ru

"На рынке "Сокол" на Текстильщике в Донецке погибли три продавца", — указано в тексте.

Известно, что после обстрела на территории рынка начался пожар, который к настоящему моменту потушен.

Глава Донецкой народной республики Денис Пушилин заявил, что украинские войска намеренно стреляли по местам скопления мирных граждан.

"Остановка общественного транспорта, магазин, банк. Они хотят нас уничтожить, сломить. Не выйдет", — написал политик в своем Telegram-канале.

Глава ДНР уточнил, что в течение суток в Донецке погибли 13 человек.