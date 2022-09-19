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2 часа назад

СМИ: при обстреле рынка в Донецке погибли три человека

Газета.Ru

Три человека погибли 19 сентября в результате обстрела рынка в Кировском районе Донецка со стороны Вооруженных сил Украины. Об этом сообщается в Telegram-канале Первого республиканского телеканала.

При обстреле рынка в Донецке погибли три человека
Фото: Газета.RuГазета.Ru

"На рынке "Сокол" на Текстильщике в Донецке погибли три продавца", — указано в тексте.

Известно, что после обстрела на территории рынка начался пожар, который к настоящему моменту потушен.

Глава Донецкой народной республики Денис Пушилин заявил, что украинские войска намеренно стреляли по местам скопления мирных граждан.

"Остановка общественного транспорта, магазин, банк. Они хотят нас уничтожить, сломить. Не выйдет", — написал политик в своем Telegram-канале.

Глава ДНР уточнил, что в течение суток в Донецке погибли 13 человек.

Ранее Мэр Донецка Алексей Кулемзин сообщил о гибели 13 человек при обстрелах ВСУ по Куйбышевскому району.

Происшествия,Алексей Кулемзин,Денис Пушилин,
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