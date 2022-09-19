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2 часа назад

СК возбудил дело после гибели ребенка в детском саду в Тобольске

ТАССиещё 2

Следователи возбудили уголовное дело по факту гибели ребенка в детсаду Тобольска. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе следственного управления СК России по Тюменской области.

СК возбудил дело после гибели ребенка в детском саду в Тобольске
Фото: тасстасс

"В Тобольске возбуждено уголовное дело по факту гибели в детском саду малолетнего ребенка. 19 сентября 2022 года во время утренней прогулки на территории детского сада в игровом домике, расположенном на площадке, обнаружено тело двухлетней девочки без признаков жизни. В ходе осмотра тела ребенка каких-либо телесных повреждений не выявлено, <...> возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 109 УК РФ ("Причинение смерти по неосторожности")", - говорится в сообщении.

В пресс-службе прокуратуры региона ТАСС сообщили, что прокурор Тюменской области Владислав Московских взял на контроль расследование дела. Кроме того, Тобольскому межрайонному прокурору поручено провести проверку исполнения законодательства об образовании, обеспечения безопасных условий пребывания несовершеннолетних в образовательных учреждениях.

Происшествия,Следственный комитет,
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