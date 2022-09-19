СК возбудил дело после гибели ребенка в детском саду в Тобольске

"В Тобольске возбуждено уголовное дело по факту гибели в детском саду малолетнего ребенка. 19 сентября 2022 года во время утренней прогулки на территории детского сада в игровом домике, расположенном на площадке, обнаружено тело двухлетней девочки без признаков жизни. В ходе осмотра тела ребенка каких-либо телесных повреждений не выявлено, <...> возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 109 УК РФ ("Причинение смерти по неосторожности")", - говорится в сообщении.