Мэр Донецка сообщил о 13 погибших в результате удара ВСУ

По предварительным данным, в результате обстрела украинской стороной Донецка погибли не менее 13 человек. Об этом заявил в своем Telegram-канале мэр города Алексей Кулемзин.
«В результате карательного обстрела на пл. Бакинских Комиссаров в Куйбышевском районе 13 погибших мирных граждан. Количество раненых уточняется», - пояснил он.
В представительстве ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины, отметили, что Донецк был обстрелян девятью снарядами калибра 155 миллиметров, пишет РИА Новости.
Ранее артиллеристы ВСУ снова обстреляли Еленовскую исправительную колонию в ДНР. В общей сложности они выпустили шесть снарядов калибра 155 мм. Пострадали пять военнопленных, один из них погиб.