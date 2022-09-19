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30 минут назад

Названо число погибших при обстреле ВСУ площади в Донецке

Алиса Селезнёва

По предварительным данным, в результате обстрела украинской стороной Донецка погибли не менее 13 человек. Об этом заявил в своем Telegram-канале мэр города Алексей Кулемзин.

Мэр Донецка сообщил о 13 погибших в результате удара ВСУ
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«В результате карательного обстрела на пл. Бакинских Комиссаров в Куйбышевском районе 13 погибших мирных граждан. Количество раненых уточняется», - пояснил он.

В представительстве ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины, отметили, что Донецк был обстрелян девятью снарядами калибра 155 миллиметров, пишет РИА Новости.

Ранее артиллеристы ВСУ снова обстреляли Еленовскую исправительную колонию в ДНР. В общей сложности они выпустили шесть снарядов калибра 155 мм. Пострадали пять военнопленных, один из них погиб.

Происшествия,В мире,Видео,Алексей Кулемзин,
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