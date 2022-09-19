Мэр Донецка сообщил о 13 погибших в результате удара ВСУ

По предварительным данным, в результате обстрела украинской стороной Донецка погибли не менее 13 человек. Об этом заявил в своем Telegram-канале мэр города Алексей Кулемзин.

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«В результате карательного обстрела на пл. Бакинских Комиссаров в Куйбышевском районе 13 погибших мирных граждан. Количество раненых уточняется», - пояснил он.

В представительстве ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины, отметили, что Донецк был обстрелян девятью снарядами калибра 155 миллиметров, пишет РИА Новости.