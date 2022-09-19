Командир самолета умер на борту летящего в Петербург Boeing

Командир самолета Boeing Рейса Новокузнецк — Санкт-Петербург умер на борту. Как сообщает РИА Новости со ссылкой на региональное Министерство здравоохранения, воздушное судно экстренно приземлилось в аэропорту Омска.

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Самолет совершил незапланированную посадку 18 сентября в 19:40 мск по решению второго пилота. Отмечается, что реанимационная бригада прибыла в аэропорт еще до посадки — после приземления борта медики констатировали смерть мужчины.