Командир самолета умер на борту летящего в Петербург Boeing

Командир самолета Boeing Рейса Новокузнецк — Санкт-Петербург умер на борту. Как сообщает РИА Новости со ссылкой на региональное Министерство здравоохранения, воздушное судно экстренно приземлилось в аэропорту Омска.
Самолет совершил незапланированную посадку 18 сентября в 19:40 мск по решению второго пилота. Отмечается, что реанимационная бригада прибыла в аэропорт еще до посадки — после приземления борта медики констатировали смерть мужчины.
Напомним, что 16 сентября самолет рейса Благовещенск — Екатеринбург экстренно вернулся в аэропорт через 40 минут после вылета. Причиной стало растрескивание левого бокового стекла. Пилот принял решение посадить воздушное судно, приземление прошло успешно.