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50 минут назад

Командир самолета умер на борту в аэропорту Омска

Никита Бородкин

Командир самолета Boeing Рейса НовокузнецкСанкт-Петербург умер на борту. Как сообщает РИА Новости со ссылкой на региональное Министерство здравоохранения, воздушное судно экстренно приземлилось в аэропорту Омска.

Командир самолета умер на борту летящего в Петербург Boeing
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Самолет совершил незапланированную посадку 18 сентября в 19:40 мск по решению второго пилота. Отмечается, что реанимационная бригада прибыла в аэропорт еще до посадки — после приземления борта медики констатировали смерть мужчины.

Напомним, что 16 сентября самолет рейса Благовещенск — Екатеринбург экстренно вернулся в аэропорт через 40 минут после вылета. Причиной стало растрескивание левого бокового стекла. Пилот принял решение посадить воздушное судно, приземление прошло успешно.

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