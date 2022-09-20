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2 часа назад

Российские силовики раскрыли сбежавшего из Херсона агента СБУ

Lenta.ruиещё 4

Российские силовики раскрыли сбежавшего из Херсона агента Службы безопасности Украины (СБУ) Николая Сапогу, который занимался вербовкой студентов для шпионажа на стороне Киева. Об этом со ссылкой на источник сообщает РИА Новости.

Российские силовики раскрыли сбежавшего из Херсона агента СБУ
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Отставной полковник СБУ также был завкафедрой херсонского отделения Харьковского национального университета военно-воздушных сил. Отмечается, что в первые дни специальной военной операции он сбежал из Херсона, предположительно в Полтаву, после чего он попытался выяснить настроения среди оставшихся учеников.

«В последнем сообщении Сапога призвал всех оставшихся в Херсоне студентов выехать на территорию, подконтрольную Украине, и поступить в закрытое военно-учебное заведение в Полтаве с перспективой работы в СБУ. Кроме того, он требовал докладывать об обстановке в городе и проводить видеосъемку последствий украинских обстрелов», — рассказал источник агентства.

Бывшие студенты Сапоги также сообщили о поступавших угрозах с его стороны. По словам одного из студентов, отставной полковник обещал отчислить студента, если он не покинет Херсон.

Происшествия,СБУ,
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