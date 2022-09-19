Под Астраханью мужчина получил тюремный срок за истязание своей дочери

Икрянинский районный суд в Астраханской области приговорил местного жителя, признанного виновным в неисполнении обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего и истязании своей 10-летней дочери, к 5,2 года лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима. Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры региона.

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Ранее сообщалось, что следователи возбудили уголовное дело в отношении жителя села Мумра Икрянинского района, подозреваемого в избиении по голове и различным частям тела своей родной 10-летней дочери, которая переехала к нему жить после того, как ее мать была признана виновной в убийстве. Мужчина неоднократно запирал девочку в собачьем вольере.

"Икрянинский районный суд Астраханской области вынес приговор по уголовному делу в отношении местного жителя. Он признан виновным в совершении преступлений, предусмотренных п. "г" ч. 2 ст. 117 УК РФ ("Истязание"), ст. 156 УК РФ ("Неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего"). Суд согласился с мнением государственного обвинителя о виновности подсудимого и назначил ему наказание по совокупности преступлений в виде пяти лет двух месяцев лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима", - говорится в сообщении.