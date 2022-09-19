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41 минуту назад

Устроивший ДТП под Москвой водитель Gelandewagen ранее сбегал из психбольницы

Lenta.ru

Виновник смертельного массового ДТП на трассе под Москвой, который был за рулем Gelandewagen, ранее сбегал из психбольницы. Об этом стало известно источнику РЕН ТВ.

Устроивший ДТП под Москвой водитель Gelandewagen сбегал из психбольницы
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По его данным, мужчиной, который был за рулем иномарки, оказался Виталий Лютов. Он был также судим за причинение тяжкого вреда здоровью в 2014 году.

Лютов стал виновником аварии, которая произошла в ночь на понедельник, 19 сентября. Предварительно, он на Gelandewagen выехал на встречную полосу, где столкнулся с несколькими автомобилями. В результате погиб водитель такси, еще двух человек доставили в больницу.

Россиянин проехал на крыше Toyota мимо поста ГИБДД

После аварии водитель Gelandewagen сел на пассажирское сиденье и начал пить бутылку вина. Он также стал вести себя агрессивно, звонил женщине по видеосвязи и ругался.

Происшествия,ГИБДД,
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