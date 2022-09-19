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15 минут назад

В Якутии изъяли свыше 8 кг наркотиков

ТАСС

ЯКУТСК, 19 сентября. /ТАСС/. Сотрудники МВД в Якутии пресекли деятельность пяти участников группировки, выполнявших функции курьеров и наркосбытчиков, изъято свыше 8 кг различных наркотических средств. Об этом сообщается в понедельник на портале "МВД медиа".

"Сотрудниками управления по контролю за оборотом наркотиков МВД по Республике Саха (Якутия) во взаимодействии с коллегами из МУ МВД России "Якутское" пресечена деятельность участников преступного сообщества. Фигуранты обвиняются в незаконном обороте синтетических наркотиков и психотропных веществ на территории нескольких регионов Российской Федерации", - приводятся в сообщении слова официального представителя МВД России Ирины Волк.

По данным оперативников, в группировку входили соучастники из Якутии, Киргизии, Ярославской области, также из городов Волгограда и Сургута. "Соблюдая меры конспирации, сообщники выполняли роли межрегиональных курьеров, оптовых и розничных наркосбытчиков. Они приобретали криминальный товар через несколько магазинов в теневом сегменте интернета, при перевозке прятали его в игрушечные машинки и бытовую технику", - отмечается в сообщении. Полицейские изъяли из незаконного оборота свыше 8 кг различных наркотических средств.

Согласно имеющейся информации, с августа 2021-го по март 2022 года злоумышленниками было совершено не менее 12 реализаций запрещенных веществ в Москве, Якутске, Орле, Челябинске, Тамбове, Твери, Кургане, Новосибирске, Нижнем Новгороде и Ярославле. Все соучастники были задержаны с поличным в момент совершения противоправных деяний.

Возбуждено уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 210, а также ст. 30 и 228.1 УК РФ. Четверо фигурантов заключены под стражу, одна обвиняемая находится под подпиской о невыезде и надлежащем поведении.

Происшествия,Ирина Волк,МВД России,
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