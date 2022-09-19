В Подмосковье 14-летняя школьница погибла во время тренировки по синхронному плаванию

В Московской области во время тренировки по синхронному плаванию погибла 14-летняя местная жительница. Об этом сообщает телеканал РЕН ТВ со ссылкой на источник.
Инцидент произошел 18 сентября в спорткомплексе на улице Орджоникидзе в Подольске. Обстоятельства смерти подростка пока неизвестны — по предварительной информации, она утонула.
По факту произошедшего сотрудниками правоохранительных органов проводится проверка. По словам собеседника телеканала, после гибели школьницы задержан тренер по плаванию.
Возбуждено уголовное дело.
Ранее сообщалось, что в Ленобласти двухлетняя девочка упала в бассейн во дворе частного дома и едва не утонула. Отец обнаружил малолетнюю дочь на дне, вытащил ее из воды и оказал первую помощь. Ребенка госпитализировали в тяжелом состоянии. В данный момент она находится в реанимации.