В Подмосковье 14-летняя школьница погибла во время тренировки по синхронному плаванию

В Московской области во время тренировки по синхронному плаванию погибла 14-летняя местная жительница. Об этом сообщает телеканал РЕН ТВ со ссылкой на источник.

Инцидент произошел 18 сентября в спорткомплексе на улице Орджоникидзе в Подольске. Обстоятельства смерти подростка пока неизвестны — по предварительной информации, она утонула.

По факту произошедшего сотрудниками правоохранительных органов проводится проверка. По словам собеседника телеканала, после гибели школьницы задержан тренер по плаванию.

Возбуждено уголовное дело.