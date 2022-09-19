Российского полковника заподозрили в сокрытии убийства

В Екатеринбурге полковника российской полиции Владимира Молодцова заподозрили в сокрытии убийства. Об этом в понедельник, 19 сентября, со ссылкой источник сообщает издание Е1.

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По данным источника издания, речь идет о начальнике областного уголовного розыска, которого заподозрили в небескорыстном сокрытии убийства предпринимателя Алексея Зубакина в 2013 году. Силовик якобы знал, кто расправился с бизнесменом, но после задержания обвиняемые были отпущены. Девять лет спустя по те же доказательствам дело удалось раскрыть.

Издание опубликовало расшифровку сделанного в 2013 году в ИК-2 видео, где Владимир Молодцов обсуждал расследование преступления с бывшим лидером ОПГ Михаилом Клоком, который попросил убрать себя из числа обвиняемых. Как следует из видеозаписи, полковник российской полиции был в курсе всех обстоятельств преступления. Он обещал посадить причастных, но не сделал этого. По данным ФСБ, обвиняемые дали показания, что заплатили полицейским за сокрытие преступления.