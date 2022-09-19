На новосибирском хладокомбинате произошла утечка аммиака

В здании Новосибирского хладкомбината произошла утечка аммиака. Как сообщает ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах, в результате происшествия пострадали восемь человек.
Инцидент произошел на втором этаже здания на улице Сибиряков Гвардейцев. Пострадавшие госпитализированы, еще 300 человек эвакуировались из хладкомбината самостоятельно. Причины ЧП выясняются.
Новосибирский хладкомбинат — логистический центр по обработке, хранению и реализации продуктов питания. Всего услугами производства пользуются около 100 компаний, которые размещают там свои товары.
Напомним, что 9 февраля утечка аммиака произошла на одном из предприятий Владивостока. Тогда из здания эвакуировали 420 работников, а допустимая концентрация ядовитого вещества в воздухе превышала норму в 10 раз. Работы в цеху пришлось временно приостановить.