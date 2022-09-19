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30 минут назад

Восемь человек пострадали при утечке аммиака в здании Новосибирского хладокомбината

ТАССиещё 2

Утечка аммиака произошла на втором этаже в здании Новосибирского хладокомбината, в результате пострадали восемь человек. Об этом ТАСС сообщили в экстренных службах.

На новосибирском хладокомбинате произошла утечка аммиака
Фото: ТАССТАСС

"В здании Новосибирского хладокомбината по улице Сибиряков Гвардейцев, дом 54, произошла утечка аммиака на втором этаже. В результате пострадали восемь человек, они доставлены в медицинское учреждение", - сказал собеседник агентства. По его словам, 300 человек эвакуировались из здания самостоятельно.

В настоящее время трубы, где произошла утечка аммиака, перекрыты. На месте работают специалисты. Причины и обстоятельства произошедшего устанавливаются.

Новосибирский хладокомбинат является логистическим центром по обработке, хранению и реализации продуктов питания. Там размещаются различные виды товаров более чем со ста компаний.

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