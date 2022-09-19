На новосибирском хладокомбинате произошла утечка аммиака

Утечка аммиака произошла на втором этаже в здании Новосибирского хладокомбината, в результате пострадали восемь человек. Об этом ТАСС сообщили в экстренных службах.

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"В здании Новосибирского хладокомбината по улице Сибиряков Гвардейцев, дом 54, произошла утечка аммиака на втором этаже. В результате пострадали восемь человек, они доставлены в медицинское учреждение", - сказал собеседник агентства. По его словам, 300 человек эвакуировались из здания самостоятельно.

В настоящее время трубы, где произошла утечка аммиака, перекрыты. На месте работают специалисты. Причины и обстоятельства произошедшего устанавливаются.