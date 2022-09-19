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2 часа назад

В российском жилом доме прогремел взрыв

Lenta.ruиещё 5

В Ижевске в многоквартирном жилом доме прогремел взрыв газа. Об этом сообщил глава Удмуртии Александр Бречалов в Telegram-канале.

В российском жилом доме прогремел взрыв
Фото: Lenta.ruLenta.ru

По его словам, при взрыве пострадали два человека.

«Женщина находится в тяжелом состоянии, мужчина — в состоянии средней степени тяжести», — написал он.

В ликвидации последствий взрыва участвовали 39 человек и 12 единиц техники, сообщил Бречалов. Несущие конструкции дома не повреждены.

Ранее взрыв газа произошел в Калмыкии в поселке Цаган Аман в многоквартирном доме. Пострадал один человек.

Происшествия,Александр Бречалов,
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