Число жертв мощного урагана в Курской области выросло до двух

Жителя Курска насмерть придавило упавшим из-за непогоды деревом, сообщили в пресс-службе областной администрации. Таким образом, количество жертв урагана увеличилось до двух человек. Ранее стало известно о трагической гибели студента местного автотехнического колледжа.

Ранее власти региона сообщили о том, что из-за шквалистого ветра и проливных дождей без электричества остались 87 населенных пунктов региона. Очевидцы сообщали, что сильные порывы ветра валили деревья и рекламные конструкции, срывали кровли со зданий. По прогнозам синоптиков, сильный ветер и дожди сохранятся в регионе в понедельник, 19 сентября.